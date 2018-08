Das Fahrrad siegt vor Bahn und Auto

Nach fünf Tagen mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln auf Tour lässt sich eines festhalten: Obwohl die S-Bahn wegen Gleisarbeiten bei Friedrichsfeld an vier Stationen nicht mehr hält und der Verkehr der Linie 5 am Heidelberger Hauptbahnhof während der Sommerferien unterbrochen ist, blieb das Verkehrschaos aus. Wer sich vor Fahrtantritt informiert und ein wenig mehr Zeit mitbringt, kommt ohne Stress ans Ziel - zumindest am späten Vormittag. Bei der Punktevergabe nach Schnelligkeit, Verlässlichkeit, Öko-Bilanz, Komfort und Fitness-Faktor siegt das Fahrrad (12 Punkte) vor der S-Bahn-Fahrt von Mannheim-Hauptbahnhof (11), dem Auto und der Linie 5 (jeweils 10) sowie dem S-Bahn-Busersatzverkehr (9). hob

Info: Wer andere Erfahrungen gemacht hat, darf sich gern melden: stadtredaktion@rnz.de.