Daniel Caspary wurde am 4. April 1976 in Karlsruhe geboren, wuchs in Stutensee auf und ging nach dem Abitur zwei Jahre zur Bundeswehr. Anschließend studierte er Technische Volkswirtschaftslehre an der Universität Karlsruhe und arbeitete unter anderem bei der MVV Energie AG in Mannheim.

Seit 2004 ist er CDU-Abgeordneter im Europäischen Parlament, seit 2009 Sprecher der Europäischen Volkspartei im Ausschuss für Internationalen Handel. 2017 wurde er Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament und stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg. Caspary ist verheiratet und hat vier Kinder.