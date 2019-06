Über Dana Rösiger

Initiatorin des Projekts ist die anerkannte Sport- und Sozialfotografin Dana Rösiger. Seit 2009 engagiert sich die Heidelbergerin zusammen mit internationalen NGOs für Frauenrechte und die Sichtbarkeit des Frauenfußballs. Beispielsweise dokumentierte sie in den letzten zwei Jahren mit der NGO ‚Equal Playing Field’ rekordbrechende Fußballspiele auf dem Kilimanjaro und am Toten Meer. #kickitlikelira, ihr neuestes Projekt, steht im Kontext der bisherigen nationalen und internationalen Aktionen. Dana Rösiger hält emotionale Momente fest – vom Training über Auswärtsspiele bis zu Spielbesprechungen in der Kabine. Die Bilder und Videostatements zeigen, welche Geschichten hinter den Talenten stecken. Die Sozialfotografin hält fest, was die