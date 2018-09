dns. Der Dalai Lama legt eigentlich Wert auf Zeitpläne. Doch obwohl er mit 20 Minuten Verspätung an der Stadthalle ankam, ging er nicht sofort hinein. Stattdessen nutzte das geistliche Oberhaupt der Tibeter die Gelegenheit, fast jedem der rund 70 Menschen - die meisten Exil-Tibeter -, die am Hintereingang auf ihn gewartet hatten, die Hand zu schütteln oder die Wange zu tätscheln. Der Dalai Lama war ganz in seinem Element: Er machte Späße, lächelte für Selfies in Handykameras. Ein Exiltibeter brach vor Freude in Tränen aus - und auch ein Polizist war begeistert: "Solche Momente sind die Höhepunkte meines Jobs."