Hans-Georg Kräusslich im Podcast

Der Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum bewertet seit Ende März für die RNZ das Infektionsgeschehen in der Region. In bisher 14 Folgen gibt der Dekan der Medizinischen Fakultät, der auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann berät, über Gefährlichkeit und Ansteckungsrisiko des Coronavirus Auskunft.

> Kinderstudie ergänzt die Studie von Drosten: Die Heidelberger Eltern-Kind-Studie, die mit drei weiteren Universitätskliniken im Land gemeinsam durchgeführt wird, ist laut Kräusslich eine Ergänzung der Arbeit des Berliner Virologen Christia Drosten.

> Mehr Themen auf rnz.de: In der Langversion des Podcasts geht es heute um die Frage, ob die Politik ihre Schritte besser hätte erklären sollen – etwa bei der Maskenpflicht. > www.rnz.de/corona-podcast

(rnz)