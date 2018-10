Chronologie

> 7. März: Gegen 12.50 Uhr joggte eine 47-Jährige auf dem Leinpfad am Neckar. Dort traf sie auf einen Mann, der sich gerade dehnte. Sie rannte weiter, er folgte ihr; etwa 300 Meter weiter schlug er ihr auf den Hinterkopf, sie fiel zu Boden. Beim Versuch aufzustehen, erkannte die Joggerin, dass es sich um den Mann handelte, den sie kurz vorher passiert hatte. Dann schlug er mit einem faustgroßen Stein auf ihren Kopf ein. Die Frau wehrte sich massiv, der Täter flüchtete. Die am Kopf verletzte Joggerin vertraute sich zwei Passantinnen an, die sie in eine Klinik brachten.

> 6. April: Gut einen Monat nach der Tat sind 107 Hinweise eingegangen - ohne eine heiße Spur. Die Polizei druckt Plakate sowie Handzettel und rekonstruiert aufwendig vor Ort mit Videokameras die Tat.

> 18. April: Genau sieben Wochen nach der Attacke wird ein 18-jähriger Eppelheimer verhaftet. Er war an den Tatort zurückgekehrt und wurde dort kontrolliert, weil die Täterbeschreibung halbwegs auf ihn passte.

> 5. Oktober: Vor der Jugendkammer des Landgerichts beginnt der Prozess gegen den nun 19-Jährigen. Die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. hö