Am 12. Dezember 2017, nachts um elf Uhr, erfuhr Christoph Baisch am Telefon, dass er aus einer ganzen Reihe von Bewerbern in Heilbronn zum Dekan gewählt worden war. Er ist 57 Jahre alt, Vater dreier Kinder und hat ein erstes Enkelkind. Seine Frau Bärbel Koch-Baisch ist Oberin am Diakoniekrankenhaus in Schwäbisch Hall und wird dort weiter beschäftigt bleiben. Wohnen wird man in der Dienstwohnung des Dekanats in der Heilbronner Wilhelmstraße. Der Kirchenbezirk Heilbronn umfasst die 66 000 evangelischen Christen in 26 evangelischen Kirchengemeinden zwischen Bad Wimpfen und Ilsfeld, Schluchtern und Untergruppenbach. (bfk)