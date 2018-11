Christiane Staab wurde vor acht Jahren zur Bürgermeisterin in Walldorf gewählt. Damals erzielte sie im ersten Wahlgang unter sechs Bewerbern mit 48,6 Prozent das beste Ergebnis und setzte sich dann bei der Neuwahl mit 57,59 Prozent gegen den letzten verbliebenen Konkurrenten Henrik Bubel durch. Sie ist 50 Jahre alt und Mutter von vier Kindern. Nach dem Abitur hat Christiane Staab Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim studiert und mit dem ersten juristischen Staatsexamen abgeschlossen. Darauf folgten das Referendariat am Landgericht Karlsruhe und das zweite juristische Staatsexamen. Sie war für die CDU elf Jahre lang im Karlsruher Stadtrat und von 2005 bis 2010 Vorsitzende des Landeselternbeirats. Seit 2014 sitzt sie für die CDU im Kreistag. (rö)