Zur Person

Christian Holtzhauer hat zum Start der Saison die Schauspiel-Intendanz am Nationaltheater Mannheim als Nachfolger des nach Stuttgart gewechselten Burkhard C. Kosminski übernommen. Der 1974 in Leipzig geborene Kulturmanager studierte Theater- und Musikwissenschaft in Berlin und Toronto.

Geprägt hat ihn die Ära Frank Castorfs an der Berliner Volksbühne. Von 2001 bis 2004 gehörte Holtzhauer der Leitung der Berliner Sophiensaele an, einem der wichtigsten freien Produktionshäuser Deutschlands.

Von 2005 bis 2013 war er während der gesamten Intendanz von Hasko Weber Dramaturg am Schauspiel Stuttgart. In dieser Zeit konzipierte und organisierte er mehrere Festivals und internationale Theaterprojekte.

2014 übernahm er die Leitung des Kunstfests Weimar von Nike Wagner. Er öffnete das Festival für alle Kunstformen und setzte verstärkt auf Eigenproduktionen.

Von 2011 bis 2017 war er Vorsitzender der Dramaturgischen Gesellschaft, darüber hinaus ist er Mitglied des deutschen Zentrums des Internationalen Theaterinstituts und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste.

An der Universität Potsdam und der Zürcher Hochschule der Künste war Holtzhauer Gastdozent. Außerdem war er Sachverständiger für den Theaterpreis "Der Faust". (voe)