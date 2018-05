Tipps zu Aufbewahrung und Pflege: Den Christbaum nach dem Kauf frostfrei im Freien lagern. Zwei bis drei Tage vor dem Aufstellen mindestens drei Zentimeter vom Stamm absägen und den Baum ins Wasser stellen, damit er sich noch einmal vollsaugen kann, bevor er in der warmen Stube dursten muss. Das Aufstellen geht am leichtesten, wenn das Netz so lange am Baum bleibt, bis er in Position steht. Ideal sind Christbaumständer mit Wassertank. Ausgediente Bäume gehören in die Sammlung oder auf die Terrasse, wo sie, mit Meisenknödeln geschmückt, eine Futterstelle für Vögel sein können. Um ihn im Kamin zu verbrennen, sollte er erst mehrere Monate abgelagert werden, damit keine Schäden oder Verunreinigungen im Kamin entstehen. (apo)