Der Rekordsommer dieses Jahres hat auch Tannen belastet. Sie leiden insbesondere unter der Trockenheit. Daher geben Christbaumhändler einige Pflegetipps für eine längere Haltbarkeit. So empfiehlt "Odenwaldtannen Bechtold", die Tanne nach dem Kauf zunächst im Netz zu lassen und in einem mit Wasser gefüllten Eimer stehend an einem kühlen Ort zu lagern. Zudem wird dazu geraten, den Stamm vor der Befestigung im Christbaumständer anzuschneiden. In der Wohnung sollte der Baum gerade ausgerichtet und nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizkörpern gestellt werden. Auch empfehlen Händler, das Wasser im Baumständer regelmäßig nachzufüllen. (rnz)