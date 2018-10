Michael Buselmeier wurde am 25. Oktober 1938 in Berlin geboren, kurz danach zog seine alleinerziehende Mutter mit ihm nach Heidelberg. Er wuchs in der Landhausstraße auf. Sein Vater, Johann Philipp Buss (1894-1972), war 45 Jahre lang Syndikus der Mannheimer Produktenbörse. Den Kontakt zum Sohn mied er, "ich habe ihn höchstens fünf-, sechsmal im Leben gesehen", schrieb Buselmeier im Rahmen der RNZ-Serie "100 Heidelberger Meisterwerke". Nach seinem Abitur am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium arbeitete Buselmeier als Schauspieler und Regieassistent. Er studierte Germanistik und Kunstgeschichte in Heidelberg, das Magister-Examen absolvierte er 1967. Von 1972 bis 1976 war er Lehrbeauftragter des Germanistischen Seminars. Erste Veröffentlichungen im "Kursbuch" und im "Kürbiskern". Im Sog der Studentenbewegung war er lange Aktivist in linksintellektuellen Kreisen, heute distanziert er sich davon. Zu seinen Veröffentlichungen gehören zahlreiche Lyrikbände und Romane wie "Der Untergang von Heidelberg" (Suhrkamp, 1981) oder der für den Deutschen Buchpreis nominierte Theater-Roman "Wunsiedel" (Wunderhorn, 2011). Bekannt wurde Buselmeier auch als literarischer Stadtführer, diese Führungen wurden in Buchform mehrfach neu aufgelegt und ergänzt. Sein Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. (voe)