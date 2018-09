"Meine Buga 1975" lautet der Titel einer Ausstellung, die im kommenden Frühjahr über die Mannheimer Bundesgartenschau des Jahres 1975 geplant ist. An den drei Bürger-Tagen waren bereits Mitarbeiter des Marchivums in der Multihalle, um Exponate für die kommende Ausstellung zu sammeln. Gesucht sind Fotos, Filme und andere Erinnerungsstücke, die das damalige Ereignis aus Sicht der Besucher wieder lebendig werden lassen. Ganze Fotoalben, Tonkassetten, Super-8-Filme und anderes wurde an den Tagen bereits abgegeben.

Wer noch schöne oder seltene Dinge von der Bundesgartenschau 1975 im Schrank aufbewahrt und diese für die Ausstellung zur Verfügung stellen möchte, nimmt Kontakt mit Andreas Schenk vom Marchivum auf, Telefonnummer 0621/ 2 93 75 30 oder E-Mail an: andreas.schenk@mannheim.de. ger