Hintergrund Bürgerspital

Das Bürgerspital war eine frühe soziale Einrichtung in der Stadt, hier war die letzte Zuflucht für Gebrechliche, die keiner versorgte, weil in der sich bildenden Stadtgesellschaft "die Familienverbände nicht mehr so funktionierten, wie das ursprünglich in den Dorfgemeinschaften gewesen war", wie Hans-Martin Mumm, Vorsitzender des Heidelberger Geschichtsvereins, formuliert. "Klassisch ist das Dienstmädchen, das in die Stadt kam, oder die Bäckermagd, die dann schwanger wurde. Wenn sie Glück hatte, hat sie den Gesellen geheiratet, oder sie hat das Kind unehelich auf die Welt gebracht, ohne ins Spital zu müssen. Wer ins Spital kam, war sozusagen der unversorgte Rest, den man sonst nicht unterbringen konnte. Da kamen zwar auch Kranke hin, die sonst keine Pflege hatten, aber zum Sterben."

Der Pfalzgraf hatte in seiner Residenzstadt Heidelberg auf die Gründung und den Unterhalt des Spitals entscheidenden Einfluss. Auch das Ende der Einrichtung am angestammten Platz dürfte Jahrhunderte später der Landesherr bestimmt haben. "Ottheinrich hatte dort, wo jetzt der Oberbürgermeister im Rathaus sein Dienstzimmer hat, einen Stadtpalast, bevor er Kurfürst wurde", sagt Mumm und stellt sich die Szene so vor: "Er hat sicher aus dem Fenster geguckt und das Elend da unten gesehen, die schreienden Babys und die Leichenzüge." So könnte der Entschluss gereift sein: "Das muss weg!" 1556 wurde das Spital in die Vorstadt Ecke Hauptstraße/Brunnengasse verlegt. Dort lag das Dominikanerkloster, das nach der Reformation seine Bestimmung verloren hatte. Die Gebäude am Kornmarkt wurden größtenteils abgebrochen. (bec)