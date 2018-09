Hintergrund Bürgerfragerunde

Viele Rosenberger Themen kamen bei der gut einstündigen Bürgerfragerunde zur Sprache. Hier ein Auszug:

> Doppel-Bürgermeister (Roland Rubin, Bronnacker): Können Sie sich vorstellen Bürgermeister in zwei Gemeinden zu sein? Matousek: "Nein, das Amt ist ausfüllend. Da kommt nur eine Gemeinde in Frage." - Von Thenen: "Bei gleich gelagerten Kommunen kann man viele Synergieeffekte erzielen, und es ergeben sich dann bei 5000 Einwohnern in Ravenstein und Rosenberg neue Möglichkeiten."

> Führungsqualitäten (Jürgen Geiger, Rosenberg): Verfügen Sie über Führungserfahrung? Ullrich: "Im klassischen Sinne nicht, aber ich leite ein Messeteam und war elf Jahre Trainer." - Schweizer: "Ich habe bei einer Versicherung gearbeitet." - Wentrup: "Ich bin seit 2003 selbstständig, hatte aber nie mehr als zwei Angestellte."

> Windenergie (Wolfgang Rieger, Sindolsheim): Windenergie ist bei uns ein Spaltungspunkt. Sind Sie für einen weiteren Ausbau? Ullrich: "Ich sehe da keine weitere Möglichkeit." - Wentrup: "Weiß ich nicht. Das müssen die Bürger entscheiden." - Schweizer: "Überall, wo hohe Renditen erzielt werden, ist was faul." - Matousek: "Vier Windräder sind genug!" - Von Thenen: "Im Flächennutzungsplan sind keine weiteren Flächen ausgewiesen. Somit glaube ich, es reicht."

> Dorfladen: (Christoph Geiger, Rosenberg und Wolfgang Rieger): Kann man den Dorfladen in Rosenberg wieder beleben? Matousek: "Auch in Rosenberg sehe ich Potenzial. Wir haben eine Verkaufsfläche von 230 Quadratmetern. Parkplätze sind da. Barrierefreiheit ist gegeben. Da lässt sich was machen." - Ullrich: "Ich bin da nicht so optimistisch. In fünf Minuten sind viele bei den großen Discountern. Aber wir würden alles versuchen!"

> Blaulichtfraktion (Heiko Hossfeld, Sindolsheim): Wie sehen Sie die (räumliche) Situation der Hilfsorganisationen? Von Thenen: "Ein gemeinsames Gebäude der Feuerwehr für verschiedene Teilorte ist natürlich eine schwierige Entscheidung, die von den Abteilungswehren abhängt." - Ullrich: "Man sollte hier keine Einheit erzwingen, die es in den Köpfen noch nicht gibt. Von daher bin ich eher für eine dezentrale Lösung." - Wentrup: "Ich denke zwei Feuerwehren für die Gemeinde wären ausreichend." - Schweizer: "In Hirschlanden ist Hochbetrieb. Da halten einige Motoren den Laden am Laufen." - Matousek: "Ich habe mir die Magazine in Rosenberg und Hirschlanden angesehen. Da ist einiges nicht mehr zeitgemäß. Die Wehren sollen die volle Unterstützung erhalten!"

> Slogan: (Christoph Hilgers, Bronnacker): Haben Sie einen Slogan für Ihre Kandidatur? Schweizer: "Mehr Demokratie wagen." - Matousek: "Mutig sein!" - Von Thenen: "Gemeinsam, ehrlich und offen in die Zukunft." - Ullrich: "Gemeinsam Neues gestalten." - Wentrup: "Gemeinsam stark sein."

> Zwänge und Bürgernähe: (Werner Vogt, Sindolsheim) Wie wollen Sie Bürgernähe leben trotz Sach- und Finanzzwängen? Ullrich: "Die Sachzwänge sind da wohl die größeren Hürden." - Schweizer: "Bürgernähe gibt es nur vor der Wahl." - Matousek: "Hier sehe ich zwei Säulen. Man muss Informationen geben und den Kontakt mit den Menschen pflegen. Meine Tür ist immer offen, auch außerhalb der Dienstzeiten!" - Von Thenen: "Bürgernähe muss man leben, man muss sehen, wo der Schuh drückt!"