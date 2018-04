Bülent Ceylan und der "ausländische OB"

Vor den Späßchen des Bülent Ceylan ist keiner sicher - auch nicht Sinsheims Oberbürgermeister. "Sind Sie der ausländische OB?", lautete die Frage des Comedian an Jörg Albrecht. Das Stadtoberhaupt schien noch darüber zu rätseln, ob das eine Anspielung auf den trotz Vollrasur sprießenden Bartwuchs oder auf die gesunde Gesichtsfarbe sein könnte, da legte Ceylan schon nach und zeigte auf die oberbürgermeisterliche Frisur mit den markanten Geheimratsecken: "Ach Gott, die Hoor, die Hoor, do hilfd nur ä Wasserbumbezang", soll der Komödiant laut Ohrenzeugenberichten gewitzelt haben. Man traf sich am Samstag beim Spiel der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln in der Rhein-Neckar-Arena. Ceylan, bekennender Fan des SV Waldhof und zudem Werbepartner des Viertligisten, gab sich im Kurz-Interview mit Stadionsprecher Mike Diehl diplomatisch, erhoffte sich ein schönes Spiel und wünschte den Kölnern den Klassenerhalt. Ob das 6:0 dann das erhoffte schöne Spiel für Bülent Ceylan war, ist nicht überliefert.