Automatisierungsexperte Weiss ist seit 1981 in Buchen ansässig

"Was wir tun, begeistert mich jeden Tag aufs Neue", sagte Uwe Weiß. Und diese Begeisterung strahlte der Geschäftsführer bei der Vorstellung des mittelständischen Familienunternehmens zu jeder Sekunde aus. Die 1967 gegründete Weiss GmbH ist auf die Entwicklung und die Herstellung von innovativen Lösungen für die Automatisierungstechnik spezialisiert.

Die wichtigsten Anwenderbranchen sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Automobil- und Automobilzulieferindustrie, die Medizin- und Pharmaindustrie sowie die Nahrungsmittel-, Verpackungs- und Werkzeugmaschinenindustrie. Weiss ist immer dann gefragt, wenn es darum geht, im Produktionsprozess einzelne Elemente - ob ein schweres Karosserieteil oder eine winzige Komponente eines Uhrwerks - mit höchster Präzision von A nach B zu bewegen. Dafür stellt Weiss Rundschalttische, Linearachsen und Deltaroboter her. Von Airbus bis Porsche, von Lego bis Rolex: Die Liste der Kunden ist genauso vielfältig wie die Anwendungsmöglichkeiten der Weiss-Produkte.

"Wir bewegen die Welt", lautet das Motto des weltweit tätigen Mittelständlers. "Und die Welt bewegt uns", ergänzte Uwe Weiß. Denn die Globalisierung und die immer kürzeren Zyklen der Weltwirtschaft wirken sich auch auf die Weiss GmbH aus. So haben die weltweit starken Auftragseinbrüche in der Automobilindustrie dazu geführt, dass vor einigen Monaten Kurzarbeit eingeführt werden musste. Um aus solchen Phasen gestärkt herauszugehen, hält Uwe Weiß es für eminent wichtig, sich den Veränderungen rechtzeitig zu stellen und sie offensiv anzugehen: "Dann besteht darin auch eine Chance."

Und seine Chancen hat die Weiss GmbH in den vergangenen fünf Jahrzehnten immer gut genutzt. Das 1967 von Dieter Weiß in der Nähe von Ludwigsburg gegründete Unternehmen ist seit 1981 in Buchen ansässig, beschäftigt heute rund 550 Mitarbeiter und kommt auf einen Jahresumsatz von 120 Millionen Euro. Mit Tochterunternehmen in den USA, Asien und Europa ist der Maschinenbauer weltweit präsent. "Umso wichtiger ist es aber, zu wissen, wo die Wurzeln liegen", bekräftigte Uwe Weiss und stellte die besondere Verbundenheit der Firma zur Region heraus.

"Die Menschen haben die Firma groß gemacht", ist sich Uwe Weiß sicher, und deshalb nehmen die Bereiche Aus- und Weiterbildung eine bedeutende Rolle ein. Heute bildet das Unternehmen sich seinen Nachwuchs in 16 Ausbildungsberufen und in sieben dualen Studiengängen aus. Dies ist für Uwe Weiß zusammen mit hohen Fertigungstiefe, dem Know-how im Bereich Mechatronik und der Vorreiterrolle in Sachen Digitalisierung für Uwe Weiß Grund genug, voller Optimismus in die Zukunft zu blicken. Denn auch die komplett digitalisierte, entgrenzte Welt muss bewegt werden. (rüb)