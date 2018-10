Der "Waibstadter Hof" wurde 1877 erbaut und als "Gasthof Lang" eröffnet. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts diente der Saal des Hotels als Übungsraum des Turnvereins. 1909 fand dort die erste Kinovorführung in Waibstadt statt. 1925 wurde der Saal auf ein Fassungsvermögen von 400 Personen ausgebaut und diente im Jahr 1927 als Festsaal für die Heimattage. 1931 übernahm Max Haag junior als Pächter das Hotel mit dem neuen Namen "Waibstadter Hof", bevor die Ära Karl Burger 1934 begann. Er baute im Jahr 1950 den Saal in ein Kino um, das 1964 jedoch wieder geschlossen wurde. Der gebürtige Stuttgarter Burger war ein bekannter Fußballspieler, wurde mit Fürth Deutscher Meister und lief zwölf Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf - übrigens zusammen mit Karl Wegele, dem späteren Trainer des TSV Neckarbischofsheim. 1945 war Burger kommissarischer Bürgermeister von Waibstadt. Burger verlieh seinem Hotel alleine durch seine Bekanntheit viel Glanz, unter anderem war er mit dem damaligen Bundeswirtschaftsminister und späteren Kanzler Ludwig Erhard gut bekannt. 1973 übernahm schließlich die Familie Kleindienst das Hotel-Restaurant, die den Gebäudekomplex wiederholt erweiterte. 13 Betten stehen heute für Übernachtungsgäste zur Verfügung.