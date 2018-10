Die Briefe aus der Flaschenpost drehen sich um einen perfekten Sommertag in Eberbach. So heißt es: "Im Schwimmbad esse ich zu Mittag und bleibe dort bis abends. Dann grille ich mit meinen Freunden und wir machen ein Lagerfeuer und erzählen uns etwas bis es spät ist. Danach gehe ich nach Hause und spiele Playstation mit meinen Freunden." Einer schreibt: "Im Freibad würden wir eine gute Zeit verbringen und uns köstlich amüsieren. Wenn mir das Schwimmen zu langweilig werden würde, würde ich mich ins Gras legen und lesen. 100 Prozent perfekt wäre es, wenn ich einen anonymen ,Ja, Nein, Vielleicht’-Brief bekommen würde. Ich weiß auch schon, von wem ich ihn bekommen möchte, aber das bleibt geheim :-)". Ein anderer Freibadbesuch endet so: "Dann haben wir irgendwann Hunger und kaufen uns mit ganz viel Kleingeld Chicken Nuggets." Ein anderer berichtet: "Ich war einmal mit zwei Freunden in Eberbach Fahrradfahren. Wir waren ungefähr vier Stunden Fahren. Dann gingen wir Döner essen." aham