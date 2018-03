Das Innenministerium hat beim TÜV Rheinland, der auch den Breitbandatlas des Bundes herausgibt, eine Studie zur Breitbandversorgung in Auftrag gegeben. Darin wurden insgesamt fünf Millionen Haushalte, 550 000 Unternehmen und rund 50 000 öffentliche Einrichtungen bis auf Straßenebene untersucht. 78 Prozent der Haushalte sind bereits ans schnelle Internet (mindestens 50 Mbit/s) angeschlossen (Bundesdurchschnitt 76,9 Prozent). Der sogenannte gigabit-weiße Fleck, also die Gebiete, die aktuell weder über Glasfaser noch Kabelnetze mit schnellem Internet versorgt sind, umfasst derzeit rund 1,4 Millionen Adresspunkte mit insgesamt 2,3 Millionen Anschlüssen. Ziel bleibt ein flächendeckendes schnelles Internet bis 2025. Der öffentliche Zuschussbedarf liegt zwischen 1,6 und 2,1 Milliarden Euro. Die Landesförderung in dieser Legislatur beträgt 500 Millionen Euro; Bundesmittel sind nötig. heb