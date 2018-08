Das Trinkwasser aus dem Bodensee ist sieben Tage lang unterwegs, ehe die Stadtwerke an einem ihrer neun Hochbehälter die Weiterverteilung übernehmen. Foto: Janek Mayer

Die Stadtwerke Walldürn sind auf Ernstfälle vorbereitet und können auch in Ausnahmesituationen die Trinkwasserversorgung aufrechterhalten. Folgende Szenarien zeigen, welche Asse die Stadtwerke im Ärmel haben:

Kein Bodenseewasser verfügbar: Am Römerbad gibt es vier Brunnen, die vor der Anbindung an den Bodensee die Walldürner Bevölkerung mit Trinkwasser versorgt haben. "Im Notfall ist unsere Anlage dort innerhalb weniger Minuten startbereit", sagt Christian Fuhrmann von den Stadtwerken. Das aufbereitete Grundwasser lässt sich von dort ganz normal in das Leitungssystem einspeisen.

Stromausfall am Hochbehälter: Walldürns Hochzonen erhalten ihr Trinkwasser nicht über das natürliche Gefälle, sondern mit elektrisch betriebenen Pumpen. Damit diese Gebiete bei einem Stromausfall nicht von der Versorgung abgeschnitten sind, steht im Hochbehälter "Eichseihe" ein leistungsfähiges Notstromaggregat bereit. "Früher hatten wir hier einen alten Schiffsdiesel", erinnert sich Fuhrmann. "Wenn das alte Aggregat mit voller Leistung ansprang, hatten wir schnell mal einen Rohrbruch." Das neue synchronisiere sich dagegen ausgezeichnet mit der modernen Technik.

Brandfall bei Wasserknappheit: Damit der Hochbehälter nicht vollständig leerlaufen kann, ist der Abfluss in beiden Kammern so geregelt, dass jeweils rund 70 Kubikmeter Wasser als Brandreserve in einem äußeren Ring zurückgehalten werden. Die stehen der Feuerwehr dann zum Löschen zur Verfügung. jam