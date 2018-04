Ein Bürgermeister in Hessen eine andere Stellung als in Baden-Württemberg. Die wichtigsten Unterschiede:

> Die Amtszeit eines Bürgermeisters in Hessen beträgt sechs Jahre. In Baden-Württemberg sind es acht Jahre.

> Tritt nur ein Kandidat in einer hessischen Kommune - wie nun in Neckarsteinach - an, müssen die Wähler Ja oder Nein ankreuzen - also für oder gegen den Kandidaten stimmen. Für den Wahlsieg braucht der Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, muss die Stelle erneut ausgeschrieben werden und es können sich auch neue Bewerber melden. Dies gilt auch für den Fall, dass es genauso viele Ja- und Nein-Stimmen gibt. Tritt in Baden-Württemberg nur ein Kandidat an, gibt es kein Nein. Die Wähler können aber eine andere wählbare Person auf den Stimmzettel schreiben. Das geht in Hessen nicht.

> Treten mehrere Kandidaten an und erreicht kein Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen, kommen die zwei Bewerber mit den meisten Stimmen in den zweiten Wahlgang. Anders als in Baden-Württemberg, können dann keine neuen Kandidaten einsteigen.

> Die Stellung des Bürgermeisters ist in Hessen anders. In Baden-Württemberg ist er Vorsitzender des Gemeinderates und stimmt mit - in der Stadtverordnetenversammlung einer hessischen Kommune stimmt er nicht mit. Der ehrenamtliche Stadtverordnetenvorsteher leitet die Sitzungen, in denen der Bürgermeister den Magistrat vertritt - ein Verwaltungsorgan mit ehrenamtlichen Stadträten. (cm)