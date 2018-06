Blanco zählt zu den führenden Herstellern hochwertiger Spülen und Küchenarmaturen. Das Unternehmen stellt seine Spülen in allen drei Materialien Edelstahl, Silgranit und Keramik selbst her. Produziert wird überwiegend an den Standorten in Sulzfeld und Sinsheim nahe dem Unternehmenssitz in Oberderdingen sowie in Toronto und Istanbul. Das Unternehmen wurde 1925 von Heinrich Blanc gegründet und gehört heute - ebenso wie die Schwestergesellschaft Blanco Professional - mehrheitlich zur Blanc & Fischer Familienholding.