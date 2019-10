Biografien

Jennifer Morgan wurde 1971 in den USA geboren. Sie studierte Betriebswirtschaftslehre in Harrisonburg im Staat Virginia. 2004 kam sie zu SAP, 2014 übernahm sie die Verantwortung für SAP Nordamerika. Dort setzte sie sich unter anderem für die Gleichstellung der Geschlechter, für Vielfalt und Inklusion ein. Jennifer Morgan war 2017 die erste Amerikanerin, die in den Vorstand der SAP SE berufen wurde. Verantwortlich war sie zuletzt für die Cloud-Geschäftsbereiche. Vom Fortune Magazine wird sie als eine der mächtigsten Frauen in der Wirtschaft und von Forbes als eine der mächtigsten Frauen der Welt geführt.

Christian Klein, Jahrgang 1980, ist ein "SAP-Gewächs", wie er sagt. Aufgewachsen ist er in Mühlhausen - in der Nähe von Walldorf. In Östringen besuchte er die Schule, anschließend studierte er an der Dualen Hochschule in Mannheim Betriebswirtschaftslehre. 1999, schon während des Studiums, fing er bei SAP an und machte schnell Karriere. 2018 wurde Klein in den Vorstand berufen. Zuletzt war er als Chief Operating Officer (COO) für das operative Geschäft insgesamt zuständig. Zudem verantwortet er bislang die wichtigsten Anwendungen von SAP, darunter das Programmpaket S/4 Hana.