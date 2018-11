Aus den 200 neu erschienenen Kinderbüchern, die in der Stadtbibliothek Wiesloch ausgestellt werden, hat Claudia Kellner eine "Bilderbuch-/Kinderbuchauswahl 2018" mit 18 Titeln erstellt (die Liste liegt in der Bibliothek aus). Für die RNZ und ihre Leser hat die Bibliothekarin ihre persönlichen "Top 5" benannt:

"Die königlichen Kaninchen von London" von Santa Montefiore: Ausgerechnet Shylo, das ängstlichste Kaninchen weit und breit, gerät in ein riesengroßes Abenteuer: Es muss die "Razzis" (drei fiese Ratten) daran hindern, die Queen im Nachthemd zu fotografieren. Das klappt natürlich nur mithilfe der königlichen Kaninchen von London. Ob Shylo am Ende zum Helden wird? Ein Buch zum Mutmachen für alle ab sieben.

"Siri und die Eismeerpiraten" von Frida Nilsson: Siri macht sich auf über 300 Seiten auf die gefährliche Suche nach ihrer Schwester Miki, die vom Piratenkapitän Weißhaupt entführt wurde. Dabei begegnet sie Eiswölfen, Meerjungfrauen und anderen mystischen Wesen. Am Ende geht natürlich doch alles gut aus. Eine sehr spannende Abenteuergeschichte für Kinder ab zehn Jahren und "ein ganz besonderes Highlight", sagt Claudia Kellner.

"Das Nacht-Tier" von Jens Rassmus: Mit dem "Nacht-Tier" auf Traumreise gehen, übers Meer, über die Berge bis hin zum Mond - das können Kinder ab vier Jahren mit diesem faszinierenden Bilderbuch. Die wunderschön illustrierte Einschlafgeschichte wird in Versen erzählt.

"Baby an Bord" von Allan Ahlberg und Emma Chichester Clark: Wenn ein Baby im Kinderwagen auf dem Meer herumsegelt, dann kann es eigentlich nur von den Kuscheltieren gerettet werden, oder? Dazwischen liegt so manches Abenteuer. Bilderbuch für alle ab drei.

"Ich will einen Löwen!" von Annemarie van der Eem und Mark Janssen: Finn will ein Haustier. Sofort. Und am besten eins mit scharfen Krallen und spitzen Zähnen. Was seine Mutter wohl dazu sagt? Vorlesespaß für Kinder ab vier mit vielen farbenfrohen Bildern zum Anschauen und Entdecken.