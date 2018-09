Auf 5 Fragen mit … Bürgermeister Michael Salomo

Der Rathauschef will in Haßmersheim Tradition und Innovation lebendig vereinen

In zwei, drei Sätzen: Was ist Haßmersheim für Sie? Was macht die Gemeinde aus Ihrer Sicht aus?

Haßmersheim ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde. Ihre attraktive Lage in der Neckarschleife lädt in allen drei Ortsteilen zum Verweilen und Erholen ein. Mit starken Wirtschaftspartnern und dem direkten Anschluss an die Region Heilbronn (eine der stärksten wirtschaftlichen Regionen Deutschlands) bieten wir eine zukunftsträchtige Heimat für alle Bürgerinnen und Bürger.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Die Verkehrsanbindung mit S-Bahnanschluss nach Heilbronn ermöglicht den Haßmersheimern, die Vorzüge des ländlichen und städtischen Lebens in Einklang zu bringen. Mit dem breiten Bildungsangebot an unserer Gemeinschaftsschule mit Lehrschwimmbecken und einem bunten Angebot von Vereinen bieten wir beste Voraussetzungen für junge Familien.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Seit 2014 erarbeiten Bevölkerung, Gemeinderat und Verwaltung zusammen ein Gemeindeentwicklungskonzept. Hierbei wurde festgestellt, dass die Gemeinde infrastrukturell weiter aufgewertet werden kann durch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Erschließung von neuen Bauplätzen, dem Bau einer Pflegeeinrichtung und die Versorgung durch einen Vollsortimenter.

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden sie sich wünschen?

Dass das Land endlich wieder genügend Polizeibeamte einstellt, um auch in Zukunft die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten.

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Haßmersheim soll in der Zukunft Tradition und Innovation lebendig vereinen. Um der historischen Verantwortung als größtes süddeutsches Binnenschifferdorf gerecht zu werden, ist es wichtig, den weiteren Ausbau der Infrastruktur vor Ort weiter voranzutreiben, um die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft zu sichern. Hierbei kommt dem Neckarvorland mit dem alten Ortskern eine besondere Bedeutung zu. Mit dem Bürgerbus werden die Ortsteile Hochhausen und Neckarmühlbach sowie die Verwaltungsgemeinschaft Haßmersheim-Hüffenhardt mit dem Ortsteil Kälbertshausen noch enger zusammenrücken.