In der "B_Fabrik" entstehen Arbeitsplätze für bis zu 80 Coworker. Sie können sich für 25 Euro tageweise einen Schreibtisch mieten und die Infrastruktur etwa mit schnellem Internet nutzen. Die Monats-Flatrate mit unbeschränktem Zugang zum Gebäude beträgt 199 Euro. Wer einen festen Schreibtisch mit Spind und Rollcontainer sowie eine Geschäftsadresse in der "B_Fabrik" haben möchte, zahlt im Monat 333 Euro. Die Dauertarife können monatlich gekündigt werden. Außerdem können Teambüros für bis zu sechs Personen gemietet werden, es gibt einen "Still-Arbeitsraum" und ein Besprechungszimmer. In einem weiteren Raum können Workshops und kleinere Veranstaltungen stattfinden. Das vierstöckige Gebäude in der Bergheimer Straße 104, in dem die "B_Fabrik" öffnet, wurde 1905 in den Formen des norddeutschen Jugendstils als Zigarrenfabrik der Gebrüder Maier errichtet. Derzeit wird es komplett saniert. ste