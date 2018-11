Die kostenlose Beratungsstelle Amalie in der Draisstraße 1 richtet sich an alle Frauen, die in Prostitution arbeiten oder aussteigen möchten. Nach Schätzungen gehen in Deutschland bis zu 400.000 Frauen der Prostitution nach, in Mannheim liegt die Dunkelziffer bei 500 bis 1200 Frauen. 70 bis 90 Prozent davon sind Migrantinnen, die meisten aus Rumänien, Bulgarien und Afrika. Über die Streetwork-Aktionen von Amalie wurden 2017 insgesamt 691 Frauen aufgesucht, drei Frauen haben den Ausstieg aus dem Rotlicht geschafft, sechs Kinder wurden mitbetreut. mpt