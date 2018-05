Hintergrund Benefizkonzert

> Datum: Samstag, 7. Juli, von 21 bis 0 Uhr, Einlass ab 20 Uhr.

> Ort: Gewerbepark Hainstadt, Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz der Ziegeleifirma Monier, Shuttle-Bus-Fahrten werden eingerichtet.

> Kartenvorverkauf: Tickets gibt es für 15 Euro in Hainstadt bei der Bäckerei Zuckerbeck; in Buchen bei der Tankstelle Englert, bei der Eventtechnikfirma "Blackout Eventmanagement", bei der Firma für Zerspanungswerkzeuge Wolfdieter Hieke, bei der KS Telekommunikation und bei der Cocktailbar "Bar-hamas"; in Eberbach bei Glasklar Bauer im Neuen Weg 1, unter Telefon (0 62 71) 14 99. Kinder die in dem Bus waren, können sich bei Bauer melden, für sie gibt es eine kleine VIP-Überraschung.

Weitere Informationen: www.primesession.com