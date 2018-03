> Reilsheimer Straße/ Industriestraße (K 4160): Die Sanierung der K 4160 ist in zwei Bauabschnitte unterteilt: Der erste umfasst die Industriestraße von der S-Bahn-Unterführung bis zur Friedensbrücke, startet am 1. März und soll Ende Juli abgeschlossen sein. Die Straße bleibt einspurig in Richtung Neckargemünd befahrbar, der Gegenverkehr wird über die Hauptstraße umgeleitet. Im zweiten Abschnitt wird ab August 2018 bis Ende Mai 2019 die Reilsheimer Straße beginnend vom Rewe-Kreisel bis zum Ortsausgang Richtung Leimen-Gauangelloch in vier Schritten erneuert. Bei den Abschnitten eins und vier wird der Verkehr jeweils über eine wechselseitige Ampelregelung mit halbseitiger Sperrung gesteuert. Bei den Abschnitten zwei bis drei kommt es zu Vollsperrungen; der Verkehr wird dann über die angrenzenden Ortsstraßen umgeleitet. Ganz zum Schluss der Maßnahme entsteht am Ortsausgang Richtung Gauangelloch bei der Einmündung der Langheckenstraße ein neuer Kreisverkehr.

> Dammweg: Die Sanierung des Dammwegs beginnt am 19. März und damit drei Wochen später als ursprünglich geplant. Der Grund: "Dort befindet sich ein ehemaliges Sumpfgebiet mit sehr schlechtem Baugrund", erklärt Bauamtsleiter Oliver Busch. Der regenreiche Winter tat sein Übriges, sodass der Start der Maßnahme in der Hoffnung auf eine trockenere Wetterphase verschoben wurde. Die Arbeiten am Dammweg sollen im September oder Oktober 2018 abgeschlossen sein.

> Fahrradbrücke: Die lange herbeigesehnte Fahrradbrücke über die Elsenz soll zwischen dem 14. und 20. Mai eingehoben werden. Bereits ab 12. März starten im Umfeld der Friedensbrücke die vorbereitenden Arbeiten, die größtenteils das Land finanziert. bmi