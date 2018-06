Autonama ist die Abkürzung für Autoren-Nationalmannschaft und bezeichnet die deutsche Fußballnationalmannschaft der Schriftsteller. Sie wurde 2005 von Thomas Brussig ("Am kürzeren Ende der Sonnenallee") gegründet. Die Mannschaft hat schon so viele prominente Fußballlehrer "verschliessen" - wie Hans Meyer, Jörg Berger, Dettmar Cramer und Uwe Rapolder -, dass sich das Team derzeit alleine trainieren muss. Die meisten Mitglieder leben in Berlin, wo die Mannschaft regelmäßig trainiert. Gleich bei ihrer ersten Teilnahme am Turnier der First World Writers’ League 2005 wurde das deutsche Team Vize-Weltmeister. 2010 folgte der Europameister-Titel. Seit 2008 wird die Autonama von der Kulturstiftung des DFB sowie vom Auswärtigen Amt unterstützt. lex