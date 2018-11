> Autismus. Autistische Menschen nehmen anders wahr anders als andere Menschen. Man unterscheidet drei Formen von Autismus, die unter dem Begriff "Autismus-Spektrum-Störung" zusammengefasst werden: "frühkindlicher Autismus", "Asperger-Syndrom" und "atypischer Autismus". Obgleich Symptome und Auffälligkeiten Christine Preißmann zufolge sehr unterschiedlich sind, kommen ein paar Dinge häufig vor, etwa Beeinträchtigungen im sozialen Miteinander. So fällt es vielen autistischen Menschen schwer, Kontakt oder Beziehungen zu anderen Menschen aufzunehmen. Viele haben Schwierigkeiten, Informationen aus der Mimik oder Gestik ihres Gegenübers abzulesen, sowie in der Kommunikation. Die meisten sind sehr direkt und sagen die Dinge so, wie sie sie meinen. Manche haben ungewöhnliche Spezialinteressen, wie etwa Zugfahrpläne. Autistische Menschen können daher über herausragende Spezialkenntnisse verfügen oder sich lange auf vermeintlich langweilige Aufgaben konzentrieren. Preißmann beschreibt sie als sehr loyal. Ihr zufolge wirken bei Autismus verschiedene Ursachen zusammen: neben einem genetischen Einfluss vermutlich eine schlechtere "Verschaltung" der einzelnen Hirnbereiche sowie der Einfluss von Umweltfaktoren.