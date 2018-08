Arne Bieling ist 47 Jahre alt, verheiratet und Vater eines Kindes. Der aus Hannover stammende Mediziner studierte von 1993 bis 2000 Humanmedizin an der Justus-Liebig-Universität in Gießen.

Nach fünfjähriger Assistenzarzttätigkeit am Klinikum Wetzlar-Braunfels wechselte Bieling als Assistenzarzt an die Orthopädische Klinik der Hessing-Stiftung nach Augsburg.

Von 2008 bis 2010 war er Funktionsoberarzt an der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Kreiskrankenhaus Groß-Gerau, ehe er an der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Rotkreuzklinik Wertheim zuletzt als Chefarzt den neuen Bereich der Schulterchirurgie aufbaute.

Arne Bieling hat die Anerkennung der Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie der Schwerpunktbezeichnung Spezielle Unfallchirurgie erlangt.