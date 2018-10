Erstmals hat die EWG zum Apfeltag einen kostenlosen Shuttle-Bus organisiert

Der EWG-Bus fährt zwischen 11 und 18 Uhr folgende Route: Neuer Markt - Brockenhof - Beckstraße - In der Au - Beckstraße - Brockenhof - Neckarbrücke - Neuer Markt - Schafbrücke - Schafbrunnenstraße - Verbindungsweg - Hohenstaufenstraße - Jahnplatz (Möbel Söhner) - Steinerne Brücke - Steigeschule - katholische Kirche - Berliner Straße - Hagebaumarkt - Neuer Weg - Steg - Neuer Markt. Es wird empfohlen, in der Au (Parkleitsystem beachten) oder auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes (dort ist es an dem Sonntag genehmigt) zu parken. Außerdem stehen zur Verfügung: Parkhaus Leopoldsplatz, Neckarlauer, beide Seiten der B37, Gleisdreieck (Zufahrt über Wilhelm-Blos-Straße), Bereich Güterbahnhof.

Friedrichstraße und Bahnhofstraße sind am Apfeltag-Sonntag von 6 bis 19 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Die Zufahrt zum Bahnhof erfolgt über die Luisenstraße.