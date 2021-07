So werden Sie RNZ-Sommertourist - die Anmeldung

Ferien mit der Rhein-Neckar-Zeitung: Das ist auch in diesem Sommer wieder über sechs Wochen möglich. Die Teilnahme an allen RNZ-Sommertouren, die Sie auf dieser Seite finden, ist kostenlos. Für die Teilnahme müssen Sie allerdings unsere Zeitung abonniert haben. Außerdem müssen Teilnehmer, die bei einer Tour dabei sein wollen, einen tagesaktuellen negativen Corona-Test, eine Impfbescheinigung oder einen Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion vorlegen. So möchten wir bei unseren Touren höchstmögliche Sicherheit für alle Teilnehmer gewährleisten.

Da bei jeder Tour die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, ist eine Bewerbung zwingend erforderlich. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Nachfrage häufig die zur Verfügung stehenden Plätze überschreitet. Wenn es zu viele Interessenten für eine Tour gibt, entscheidet deshalb das Los. Wer ausgelost wurde, wird von uns telefonisch benachrichtigt – Absagen können wir leider nicht verschicken.

Die Bewerbung für die Touren ist einfach: Füllen Sie bis Montag, 26. Juli, das Anmeldeformular unter www.rnz.de/sommertour-anmeldung aus. Vergessen Sie nicht ihre sechsstellige Abonummer – sie ist auf Ihrem Kontoauszug zu finden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen – sollten Sie ausgelost worden sein – erst kurz vor dem gewünschten Termin eine Zusage erteilen können. ani