Anmelden im Smight-Public-WLan - so einfach geht’s: WLan am Endgerätaktivieren, Smight-WLan auswählen, gegebenenfalls AGB bestätigen und dann kostenlos surfen.

Einmal im Smight-WLan-Netz angemeldet, kann ohne weitere Anmeldung in allen Smight-Netzen weltweit gesurft werden. In Eberbach ist das inzwischen auf vielen Plätzen sowie in verschiedenen Einrichtungen und öffentlichen Gebäuden möglich.

Die Zonen erkennt man an entsprechenden runden Hinweisschildern mit der Aufschrift "Free WLan Sm!ght Zone".