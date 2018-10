Kein Gegenwind aus Eppelheim

Das neue Ankunftszentrum des Landes soll im Gewann Wolfsgärten entstehen. Das Land hat den Standort zwischen dem Autobahnkreuz von A5 und A656, den Bahngleisen Richtung Mannheim und dem Grenzhöfer Weg ausgepickt, um dort den "Nachfolger" vom aktuellen Ankunftszentrum im Patrick-Henry-Village zu errichten. Dass dieses Areal an Eppelheim grenzt, wurde aber von den Verantwortlichen vergessen: Bürgermeisterin Patricia Rebmann erfuhr davon von Heidelbergs OB Eckart Würzner. Zur Informationsveranstaltung am Montag wurde sie nachträglich eingeladen.

"Das Land hat sich dafür entschuldigt", berichtet Rebmann. "Es wurde aber klar kommuniziert, dass dies in Zukunft anders laufen wird." Man habe ihr zugesagt, dass man mit Eppelheim in Kontakt bleiben werde - und darauf verlasse sie sich.

Aus Eppelheim werde es jedenfalls keinen Gegenwind gegen die Pläne geben. "Meines Erachtens hat das Ankunftszentrum keine allzu großen Auswirkungen auf uns", so Rebmann. Diese sehe auch der Gemeinderat so, mit dem sie die bisherigen Informationen geteilt habe. "Bis jetzt gibt es nichts, was uns Kopfzerbrechen bereitet." Schließlich handle es sich um ein Ankunftszentrum, in dem die Menschen nur ein paar Tage bleiben würden.

Die einzige Sorge der Bürgermeisterin ist die Sicherheit der Bewohner des Zentrums. Am Wochenende hätte sie sich das Gelände angeschaut und festgestellt, dass man die heranfahrenden Züge erst sehr spät hören und sehen würde. Das habe sie gestern angesprochen und die Auskunft erhalten, dass daran bereits gedacht sei. (aham)