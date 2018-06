Ein Kommentar von Frank Enzenauer

Es gibt sie also doch noch, die guten Nachrichten: Der DFB kann Geldflüsse nachverfolgen. Musste ja bezweifelt werden von Spottleuten, aufgrund des 6,7-Millionen-Euro-Lochs beim WM-Sommermärchen.

Ernsthaftes Unverständnis löst gleichwohl der Fall Uerdingen aus: Warum der große, mächtige, angeblich höchst professionell geführte Verband fünf Tage benötigt, um mit seiner Bank Überweisungen abzuklären, bleibt ein Rätsel. Ein Anruf bei einem Sachbearbeiter hätte gereicht. So aber mutete man dem Relegationssieger Uerdingen eine nervenaufreibende Zitterpartie zu, so ließ man die unerwartet hoffenden Waldhöfer im Ungewissen. Amateure halt ...

Jedoch: Die - auch am grünen Tisch - Unterlegenen sollten nicht weitere Kraft verschwenden, indem sie sich einen juristischen Kampf mit dem DFB liefern. Auch so hat der stolze Mannheimer Arbeiterverein genug zu tun, um den Aufstieg in die Dritte Liga endlich zu schaffen - nach drei vergeblichen Versuchen in Serie und gesteigertem Frust. Kriminelle Krawallmacher haben den SVW gezwungen, organisatorisch nachzubessern. Sonst bleibt die Dritte Liga unerreichbar.