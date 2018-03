Nicht bei allen jungen, unbegleiteten Flüchtlingen steht das Alter zweifelsfrei fest - etwa weil Geburten im Herkunftsland nur mangelhaft erfasst wurden oder Dokumente fehlen. Experten zufolge kann keine einzelne Methode das Alter eines Jugendlichen oder jungen Erwachsenen genau bestimmen. Daher werden häufig mehrere Methoden kombiniert.

Bei der sogenannten Inaugenscheinnahme schaut sich ein Arzt etwa die Zahnreife oder die allgemeine körperliche Reife an. Zudem können Röntgenaufnahmen von Zähnen, der Hand oder von Schlüsselbeinen herangezogen werden. Das Röntgen ist umstritten, weil die Betroffenen Strahlung ausgesetzt werden und eine Restunsicherheit bleibt. In Rheinland-Pfalz nehmen Mitarbeiter der Jugendämter eine "qualifizierte Inaugenscheinnahme" vor und prüfen, ob Angaben des jungen Flüchtlings glaubwürdig sind. Dazu wird ein Interview geführt. Nur in Zweifelsfällen wird eine ärztliche Untersuchung vorgenommen.

Die Kenntnis über das Alter von jungen Flüchtlingen ist wichtig. Das Asyl- und Aufenthaltsrecht und auch das Kinder- und Jugendhilferecht in Deutschland sehen einen besonderen Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen vor. Diese erhalten unter anderem einen Vormund und müssen in einer "geeigneten Einrichtung oder sonstigen Wohnform" vorläufig untergebracht werden. dpa