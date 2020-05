> Die Aldebaran, das gelbe segelnde Forschungs- und Medienschiff, ist seit 1992 als flexible und kostengünstige Forschungs- und Kommunikationsplattform in Küstengewässern weltweit unterwegs. Mit knapp einem Meter Tiefgang ist der Segler spezialisiert auf die Flach- und Küstengewässer in Deutschland und Europa. Bis zu vier Wissenschaftler oder Technikern haben dort einen Arbeitsplatz. Für die Baden-Württemberg Stiftung hat das wissenschaftliche Team der Aldebaran ein interaktives Konzept entwickelt, um Lebensräume und Organismen des Bodensees live kennenlernen zu können. Das Schiff wird noch bis 31. Mai von Konstanz aus tägliche Expeditionen unternehmen. So sind Schüler wie jetzt die Eberbacher auch in Corona-Zeiten ganz nah dabei, obwohl sie selbst nicht an Bord dürfen.

Info: www.aldebaran.org