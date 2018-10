INFORMATIONEN

■ Anreise: Direktflug mit Condor von Frankfurt nach Anchorage www.condor.com

■ Strecke: Im Winter ist der Zug an Wochenenden als "Aurora Winter Train" zwischen Anchorage und Fairbanks unterwegs. Nur Adventure Class verfügbar. Preis Anchorage - Denali und am Folgetag zurück Erw. 282 US-Dollar (ca. 241 Euro), Kinder 142 US-Dollar (ca. 122 Euro), Preis Anchorage - Fairbanks und am Folgetag zurück Erw. 400 US-Dollar (ca. 343 Euro), Kinder 200 US-Dollar (ca. 172 Euro).

■ Mehr Infos unter www.anchorage.net, www.alaskatravel.com und www.alaskausa.de