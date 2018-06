> Die klassischen Volksparks entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, ihr Konzept war nicht mehr stark an ästhetischen Kriterien ausgerichtet, sondern orientierte sich an den Nutzern und der Landschaftsplanung. Vorläufer der Volksparks waren die Volks- und Stadtgärten, die Ende des 18. Jahrhunderts entstanden. Zweck von Volksgärten und Volksparks ist es, der Bevölkerung in urbanen Räumen Zugang zur Natur und Orte der Erholung zu bieten. "Stadtparks sind ein typisches Thema der bürgerlichen Stadtgesellschaft", erklärt Professor Burkhard Wegener. Zuvor waren die Parkanlagen nur den Adeligen vorbehalten, doch mit der Abkehr von den strengen fürstlichen Barockgärten kamen die ersten großen Volksparks auf. "Die Parks entstanden später auch als Gegenbewegung zur Industrialisierung, als die Städte in Deutschland und Großbritannien überfüllt waren", weiß Wegener. Heute seien es vor allem Konversionsflächen - also Areale, die industriell oder durch das Militär genutzt wurden - die in Parks umgewandelt würden. "Solche Flächen sind extrem wertvoll, und es ist toll, wenn sie für einen Park freigemacht werden können", sagte Wegener. (tt)