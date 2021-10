> Der SV Sinsheim und seine Freunde haben 2200 Euro gesammelt und an den betroffenen Fußballverein Ahrweiler BC gespendet. Als Rückmeldung kam eine lange Nachricht von dessen stellvertretendem Vorsitzenden Frank Schönherr. Darin schreibt er, dass das Hauptaugenmerk zunächst darauf gelegt wurde, Trainern und Spielern zu helfen, die obdachlos geworden sind. Dies sei gelungen. Doch ein Training sei kaum möglich: "Alle vier Sportplätze, welche uns bis dato zur Verfügung standen, sind zerstört, und der Beginn des Wiederaufbaus steht noch nicht fest", schreibt Schönherr. Zudem sind viele Schulen zerstört, weshalb die Kinder in anderen Schulen untergebracht sind und dort zumeist von 13 bis 17 oder 18 Uhr unterrichtet werden. Danach sei ein Training kaum machbar. Der Plan sei nun, das Vereinsheim so schnell wie möglich wieder aufzubauen, zumindest einen Sportplatz mit eigenen Mittel wieder herzurichten und eine Flutlichtanlage zu organisieren, um in der dunklen Jahreszeit trainieren zu können. Hilfe von außen sei wichtig, weil die meisten Sponsoren der Mannschaft ebenfalls vom Hochwasser betroffen sind. (rnz)