> Steffen Lucas aus Forst bei Bad Dürkheim ist 53 Jahre alt und seit 1984 Eishockeyfan. Beschäftigt ist der Informatiker bei der BASF in Limburgerhof. Als Auswärtsfahrer war er mit der Deutschen Nationalmannschaft auch schon bei B-Weltmeisterschaften dabei, besuchte die Olympischen Spiele in Turin. Das deutsche Eishockey-Wunder mit dem olympischen Silbermedaillengewinn in Pyeongchang verfolgte er vor dem Fernseher. "Ich habe dort aber viele bekannte Gesichter gesehen." Da seine Ehefrau Anja Anhängerin der Iserlohn Roosters war, "wechselte" er für einige Jahre den Verein. Nach dem Tod der Gattin ging er ein Jahr nicht zum Eishockey, ehe er 2017 zu den Adlern zurückkehrte und seither wieder Dauerkartenbesitzer ist. ven