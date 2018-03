> Daniel Jansson, Trainer der Orange Academy Ulm: "Diese Saison in der ProA hat mit einem Unfall angefangen, der Meisterschaft in der ProB vor einem Jahr. Wir haben nicht den Anspruch, hier zu spielen, sind aber trotzdem in diesem Moment niedergeschlagen, weil wir Wettkämpfer sind. Es ist traurig für die Jungs, aber sie haben einen richtig guten Job gemacht. Heidelberg hat diesen Sieg heute und den dritten Platz in der Liga verdient." miwi