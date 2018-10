Grube ist nicht gleich Grube: Auf manchen der noch nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücke in der Kümmelbachstraße in Neckargemünd landet nur das Abwasser der Toilette in einer Grube. Das restliche Abwasser wie zum Beispiel Bade- und Spülwasser läuft direkt in den nahen Kümmelbach und dann in den Neckar - was völlig legal sei, betonen die Anwohner. Bis zu acht Kubikmeter pro Tag dürfen sie gemäß einer Satzung "einleiten". Auf anderen Grundstücken landet das gesamte Abwasser in der Grube, die deshalb schneller voll wird. Die "festen Bestandteile" des Abwassers setzen sich in der Grube ab. Ist sie voll, läuft sie in den Kümmelbach über - auch das sei völlig legal. Das Regenwasser läuft überall direkt in den Kümmelbach. Immer wieder kommt es laut Anwohnern am Bach zu Geruchsbelästigungen. Eine Lösung hierfür soll die Einführung des "Rollenden Kanals" sein, die der Gemeinderat im vergangenen Herbst beschloss. Ein Spezialfahrzeug des Abwasserzweckverbandes Heidelberg soll in regelmäßigen Abständen die 34 nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücke im Stadtgebiet anfahren und die dortigen Abwassergruben leeren. Darum müssen sich die Eigentümer bislang selbst kümmern - auf eigene Kosten. cm