Die neuen Warenströme verstopfen die Straßen

Es kommt mit den verstopften Straßen und vor allem der Autobahnen noch schlimmer. Denn der Warenverkehr auf der Achse erklimmt neue Rekorde, neben den rollenden Warenlagern für die brummende Industrie befeuert vor allem das Internet mit eBay, Amazon & Co. dramatisch den Warenstrom. Denn die Bluse, die Schuhe oder das Handy, das auf einem der vielen Online-Marktplätzen zu vermeintlichen Schnäppchenpreisen weltweit offeriert werden, müssen irgendwie zum Empfänger kommen.

Und das letzte Glied in der Transportkette ist der Lastwagen oder der Sprinter. Wurden 2016 deutschlandweit 3,16 Milliarden Päckchen und Pakete ausgeliefert, wird sich das Volumen nach Schätzungen des Bundesverbands Paket- und Expresslogistik (BIEK) bis 2021 auf 4,15 Milliarden erhöhen. Ein Plus von über 30 Prozent. Bestes Beispiel für die neue Entwicklung ist direkt vor der Haustüre: Das größte Logistikzentrum in Süden von Hermes-Versand in Bad Rappenau, das 2017 eröffnet wurde.

Hier kommen mit einigen Hundert Lastwagen täglich die Waren aus der gesamten Republik an und werden per Lieferwagen zum Endkunden gebracht - das sind 200.000 Pakete pro Tag oder 60 Millionen im Jahr. Von Bad Rappenau aus wird dann mit einigen Hundert Kleintransportern der gesamte Südwesten versorgt, von Worms im nördlichen Zipfel des Verteilungsgebiets bis nach Weil am Rhein an der Schweizer Grenze und Konstanz am Bodensee - weite Strecken dann auch auf der A 6. (end)