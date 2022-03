> Das wird benötigt:Seife, Zahnbürsten und -pasten, kleine Handtücher, Waschlappen, Bürsten, Shampoos, Duschgels, Deos, Damenbinden, Tampons.

> Geldspenden für Transport und Einkäufe an: THAT’S WHYnheim e.V., IBAN: DE 7867.0923.0000.3402.2615, Verwendungszweck: Hygienepakete für die Ukraine.

> Spendenannahme in Ladenburg: Die Hygieneartikel werden am Samstag, 5. März, von 11 bis 14 Uhr angenommen an der Adresse Am Sägewerk 22. krs