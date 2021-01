Die RNZ hat Familie Streißelberger beim Hausbau in der Ladenburger Nordstadt begleitet. Familie Streißelberger, das sind die Eheleute Simone (35), Lukas (36) und ihre beiden Kinder Friederike (5) und Clemens (4). Seit fünf Jahren sind sie in der Römerstadt auf der Suche nach dem passenden Eigenheim. Jetzt erfüllen sich die Streißelbergers in der Nordstadt ihren Traum. Immer wenn ein neuer Bauabschnitt anstand, ist die RNZ dabei gewesen. (stu)