HINTERGRUND

Vom Fernsehbildschirm oder der Kinoleinwand auf die Seiten eines Comic-Buchs: Das haben nicht nur die Tatort-Kommissare geschafft. Der amerikanische Verlag IDW Publishing hat bereits mehrere Comics veröffentlicht, die sich an TV-Serien orientieren - "Star Trek" und "Doctor Who" zum Beispiel. Auch Filme wie "Star Wars", "Blade Runner" oder "2001: A Space Odyssee" können Fans in Comic-Versionen erstehen. Ebenfalls beliebt sind die gezeichneten Adaptionen im Horror-Genre: von Alfred Hitchcocks "Psycho" über Francis Ford Coppolas "Dracula" bis hin zu "Godzilla", "Saw" und "Halloween". Interessant für Filmnostalgiker: Fritz Langs "M" – eine der ersten deutschen Tonfilmproduktionen (1931) – wurde von dem amerikanischen Künstler John J. Muth auf liebevolle Art und Weise adaptiert.